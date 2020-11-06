Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de neler olacak? Exxen'de yayınlanacak yapımlar

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen’in 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacağı öğrenildi. Ilıcalı'nın platformunda yer alacak içerikler de merak konusu oldu.

Türkiye'nin en çok izlenen Survivor, O ses Türkiye, MasterChef gibi yarışma programlarının yapımcısı ve tv8'in sahibi Acun Ilıcalı, Netfix'e rakip oluyor.

Dijital bir platform kurmaya karar veren Ilıcalı "EXXEN" adıyla 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak.

İzleyiciler Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de neler olacağına dair araştırma yapıyor. Exxen'de neler olacak, Exxen içerikleri neler. Exxen ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtı aranıyor.

EXXEN'DE HANGİ İÇERİKLER OLACAK?

Exxen platformunda dizi, reality show, yarışma, belgesel, çocuk projeleri gibi içerikler olacak. Bunların bazıları netlik kazandı.

ŞEREF BEY DİZİSİ

Exxen ilk olarak Şeref Bey dizisiyle kullanıcılarını buluşturacak. Şeref Bey dizisinin proje tasarımını Ali Atay yapıyor.

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yapacağı dizinin başrollerinde ise Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban yer alacak. Dizinin kadrosu için çalışmalar devam ederken, çekimlerin kısa süre içerisinde başlayacağı konuşuluyor.

VAHŞİ ŞEYLER

Exxen'in bir diğer projesi ise Vahşi Şeyler dizisi olacak. 8 bölümlük mini dizinin başrolünde Nurgül Yeşilçay olacak. Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer alacağı dizinin oyuncu kadrosunun kısa sürede açıklanması bekleniyor.

HÜKÜMSÜZ

Ayla, Müslüm ve Naim gibi filmlerle gişe rekorları kıran Mustafa Uslu'nun hazırladığı Hükümsüz dizisinde ise Özgü Namal başrollerde olacak.

Ancak Hükümsüz dizisinin Özgü Namal'ın eşini kaybetmesinden dolayı biraz gecikme yaşayabileceği konuşuluyor. Namal'ın psikolojik durumuna göre dizi ile ilgili karar daha sonra verilecek.

İBRAHİM BÜYÜKAK DİZİ

İbrahim Büyükak, Acun Ilıcalı’nın kuracağı ‘Exxen’ isimli dijital platformda yayınlanacak bir dizi projesi yazdığını açıkladı.

37 yaşındaki oyuncu, "Aralık ayı gibi sete gireceğiz ve ocak sonu gibi de yayınlanmaya başlayacak. Sekiz ya da 10 bölümlük bir proje olacak" dedi.

Sevilen oyuncu Büyükak dizisinin konuyla ilgili olarak "Bursa’daki hayatımla ve ailemle ilgili, komedi-dram türünde bir iş" diye konuştu.

BEYAZ VE İBRAHİM TALK SHOW

Exxen için bir dizi yazan İbrahim Büyükak, aynı zamanda Beyazıt Öztürk ile birlikte bir talk show sunacak. İki komik oyuncunun yer alacağı talk showun Beyaz Show formatından çok uzak olmamakla birlikte sürpriz bölümleri olacağı konuşuluyor.

CEZA VE SAGOPA KAJMER

Yarışmanın diğer bomba isimleri ise jüri koltuğuna oturacak olan Ceza ve Sagopa Kajmer.

ZEHİRLİ ÇİÇEKLER

Exxen'in bir diğer dizisi olan Zehirli Çiçekler için kadro çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor. 3 zengin ev kadınının hikayesinin anlatılacağı Zehirli Çiçekler kadrosu için Ufak Tefek Cinayetler dizisinden bir kaç isimle aynı anda görüşüldüğü sızan bilgiler arasında.

NEXT TOP MODEL

Dünyanın en fazla izlenen 'model' yarışmaları arasında yer alan "Next Top Model" orijinal isminde Exxen'de yer alacak. Next Top Model'i Burcu Esmersoy sunacak.

ENİS ARIKAN ŞARKI YARIŞMASI

Exxen'in en büyük bombalarından biri ise, Acun Ilıcalı'nın da en büyük müzik zevki olduğu bilinen rap konusunda.

Enis Arıkan'ın daha önce sunduğu şarkı yarışması performansı çok beğenildiği için bu kez de rap müzik yarışması yapılacak.

DADI

Gençlere özel içeriklere baktığımızda lüks bir villada yolları kesişen 3 öğrenciyi anlatan Öğrenci Evi adlı bir yapım, üniversiteye giden Zeynep adlı karakterin para kazanmak için dadılık yaptığı Dadı adlı yapım 1 Ocak'tan itibaren Exxen platformunda yer alacak.

EZİKLERİN SAVAŞI

Exxen'in bir başka yapımı da sosyal medyada yaşanan zorbalığa dikkat çeken gençlik dizisi Eziklerin Savaşı. Dizide sosyal medya etkisi konu edilecek.

YAŞ 17

Z kuşağının ilgisini Exxen'e çekmeyi hedefleyen Acun Ilıcalı'nın bir diğer projesi de Yaş 17. İki gencin aşkının anlatılacağı dizinin özellikle 8 ila 12'inci sınıf aralığındaki gençleri platforma çekmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ

Bunların yanı sıra fenomenler Semiraminta, Miço, Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi isimler de Exxen'de özel şovlar hazırlayacaklar.

Detayları belli olmayan diğer içerikler ise şöyle: