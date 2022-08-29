Petrol
101
2.01%
Euro
18.2171
0.66%
Dolar
18.1854
0.11%
Altın
1.018
0.25%
Borsa
3157
0.35%
Bitcoin
372.397
1.66%
BTXN Coin
4.19
-0.71%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Acun Ilıcalı'nın Survivor'ı Murat Ceylan'a devredeceği iddia ediliyor

    Takımı Hull City'in yoğunluğundan dolayı koşturmaca içerisinde olan Acun Ilıcalı'nın, her yıl merakla beklenen Survivor yarışmasını Murat Ceylan'a bırakacağı konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 16:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Acun Ilıcalı'nın Survivor'ı Murat Ceylan'a devredeceği iddia ediliyor

    Medya sektörünün başarılı isimlerinden Acun Ilıcalı, son dönemlerde enerjisini takımı Hull City'e harcıyor.

    Hemen hemen maçların hepsine yetişmeye çalışan Ilıcalı, günlerini yoğun tempoyla geçiriyor.

    Acun Ilıcalı, yoğunluğu arasında dün dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe katıldı.

    "Maçlara gidip gelmek yoruyor"

    Buradaki konuşmalarında ise Ilıcalı, "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı, seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek yoruyor, 2 haftada 5 maça girrim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor." şeklinde konuştu.

    Acun Ilıcalı nın Survivor ı Murat Ceylan a devredeceği iddia ediliyor #1

    Survivor'ı bırakıyor

    Ünlü televizyoncunun bu yoğunluğu, bomba bir iddiayı ortaya çıkardı.

    İddiaya göre Acun Ilıcalı, Survivor'u bırakma kararı aldı. Takımı nedeniyle  Ilıcalı'nın, Survivor'ı Murat Ceylan'a devredeceği konuşuluyor.

    Yarışma esnasında kritik bir problem olmadığı takdirde, ada konseyini ve oyunları Murat Ceylan'ın yönlendireceği iddia ediliyor.

    Acun Ilıcalı nın Survivor ı Murat Ceylan a devredeceği iddia ediliyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Erdek Cennet'in 'Anadolu Parsı' unvanı için 8 zirvesi kaldı
    Yaşam

    Erdek Cennet'in 'Anadolu Parsı' unvanı için 8 zirvesi kaldı

    NASA'nın Ay'a yolculuğu başladı
    Teknoloji

    NASA'nın Ay'a yolculuğu başladı

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir