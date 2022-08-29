Acun Ilıcalı'nın Survivor'ı Murat Ceylan'a devredeceği iddia ediliyor

Takımı Hull City'in yoğunluğundan dolayı koşturmaca içerisinde olan Acun Ilıcalı'nın, her yıl merakla beklenen Survivor yarışmasını Murat Ceylan'a bırakacağı konuşuluyor.

Medya sektörünün başarılı isimlerinden Acun Ilıcalı, son dönemlerde enerjisini takımı Hull City'e harcıyor.

Hemen hemen maçların hepsine yetişmeye çalışan Ilıcalı, günlerini yoğun tempoyla geçiriyor.

Acun Ilıcalı, yoğunluğu arasında dün dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe katıldı.

"Maçlara gidip gelmek yoruyor"

Buradaki konuşmalarında ise Ilıcalı, "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı, seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek yoruyor, 2 haftada 5 maça girrim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor." şeklinde konuştu.

Survivor'ı bırakıyor

Ünlü televizyoncunun bu yoğunluğu, bomba bir iddiayı ortaya çıkardı.

İddiaya göre Acun Ilıcalı, Survivor'u bırakma kararı aldı. Takımı nedeniyle Ilıcalı'nın, Survivor'ı Murat Ceylan'a devredeceği konuşuluyor.

Yarışma esnasında kritik bir problem olmadığı takdirde, ada konseyini ve oyunları Murat Ceylan'ın yönlendireceği iddia ediliyor.