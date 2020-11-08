Acun Ilıcalı'nın takımı henüz galip gelemedi

Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde bu sezon henüz galibiyet alamadı. Çıktığı 8 maçta 5 yenilgi 3 de beraberlik alarak takıl, ligin dibine demir attı.

Fortuna Sittard, Hollanda Eredivise'de sadece 3 puan toplayabildi ve ligin son sırasında bulunuyor.

Geçen sezon da zor günler geçiren kulüp ligi 16’ncı bitirip, play-out'a düşmüştü. Ancak koronavirüs sebebiyle iptal edilen liglerden ötürü yoluna Eredivise'de devam eden Sittard, kötü formunu bu seneye taşıdı.

HENÜZ GALİBİYET YAŞAMADI

Oynanan son Zwolle maçında sahadan 2-2'lik skorla ayrılan Fortuna Sittard, 3’üncü beraberliğini alarak 3 puana ulaştı.

Maçta iki kez öne geçmesine rağmen galibiyet alamayan Hollanda ekibi, Acun Ilıcalı'ya henüz galibiyet sevinci yaşatamadı.

ATTIĞINDAN FAZLA GOL YEDİ

Sezona yönetim değişikliğiyle başlayan Sittard, 8 maçta 11 gol attı ancak 22 gol yedi.

Bol gollü müsabakaların olduğu Hollanda Ligi'nde gol sorunu çekmese de defans sorunu yaşayan Fortuna Sittard takımı için Acun Ilıcalı’nın nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu oldu.