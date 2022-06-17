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    Acun Ilıcalı'nın yeni lüks teknesi

    Medya patronu Acun Ilıcalı, servet değerindeki yeni teknesine kızlarının baş harflerinden isim verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 13:17
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    Acun Ilıcalı'nın yeni lüks teknesi

    Türkiye'nin medya sektöründeki önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, işi kadar özel hayatına da para harcıyor.

    Muhabir olarak başladığı kariyerini kanal sahibi olarak zirveye taşıyan Ilıcalı, lüks zevkleriyle de gündeme geliyor.

    Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna bir de tekne ekledi.

    Kış boyunca Dominik-İstanbul arası mekik dokuyan Ilıcalı, yeni oyuncağını suya indirdi.

    Özel üretim

    Kelebek'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ailesi ve kendisinin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanan lüks tekne tamamen Mengi Yay’ın ‘Virtus 47 Hull’ serisinden ve çelik-alüminyumdan üretildi.

    Teknede tenisi sahası ve 10 metrelik havuz da bulunuyor.

    Acun Ilıcalı nın yeni lüks teknesi #1

    "Banu Acun Leyla Melisa Yasemin"

    3 yıl özel olarak tasarlanan yat kızlarının baş harflerini oluşturuyor. 50 metrelik motor yat, BALMY adını taşıyor.

    Acun Ilıcalı nın yeni lüks teknesi #2

    Acun Ilıcalı nın yeni lüks teknesi #3

    Acun Ilıcalı nın yeni lüks teknesi #4

    Acun Ilıcalı nın yeni lüks teknesi #5


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