Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretle bilinen Survivor Taner Tolga Tarlacı'nın son hali şaşırttı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan ve yaptığı ilginç hareket ve konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, son haliyle görenleri şaşırttı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Survivor yarışmasının 2011 sezonunda yarışan ve yarışmayla beraber hayatımıza giren Taner Tolga Tarlacı, dikkat çekici konuşması ve tavırlarıyla ekranın tanınan isimlerinden olmuştu. 2 Eylül 1984 yılında Almanya, Hamburg'da dünyaya gelen ve lakabı 3T Taner olan isim kısa sürede şöhret kazanarak herkesin aşina olduğu bir isim haline gelmişti. Tarlacı, yarışma sonrasında ise anlamsız davranışlarıyla gündem haline gelmişti.

Aslen Kayserili olan ve 8 yaşına kadar Almanya'da eğitim alan ismin sonrasında ailesiyle beraber Mersin'e taşındığı bilinmekteydi. 2005 senesinde de Kıbrıs'a yerleşen Tarlacı, Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde eğitim almıştı. Tarlacı'nın ayrıca Türkiye'de karıştığı suçlar nedeniyle yaşamını Güney Kıbrıs'ta sürdürmeye başladığı bilinmekteydi.

Kıbrıs'ta yaptığı açıklamalarla sık sık kendisinden bahsettiren isim geçtiğimiz dönemlerde paylaştığı videolarda arkadaşları ve Survivor yarışmasıyla ilgili açıklamalar yapmış ve videoların birinde Acun Ilıcalı'ya küfür etmişti.

Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Taner Tolga Tarlacı'nın 2022'nin Haziran ayında kesici aletle gasp etme suçu sebebiyle cezaevine girdiği ortaya çıktı. Cezaevinde olduğu iddia edilen Tarlacı'nın kelepçeli son hali ise görenleri şaşırttı.

İşte Survivor yarışmasında kendisinden çokça bahsettiren Taner Tolga Tarlacı'nın son hali...