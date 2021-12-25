Acun'a bir Survivor All Star şoku daha! O isim ameliyat olacak...

Acun'a bir Survivor All Star şoku daha! O isim ameliyat olacak...

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'ın kadrosunu yayınladı. Kadroda yer alan ve öne çıkan isimlerden Aycan Yanaç, sol böbreğinde iki taş olduğunu ve alınacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışması bu sene, Survivor All Star olarak ekrana gelecek.

Birbirinden ünlü ve yetenekli yarışmacı en iyi olabilmek için, kıran kırana bir mücadele sergileyecek.

Uzun bir süre adada kalacak olan yarışmacılar son hazırlıklarını tamamlarken, bazı isimler sağlık sorunlarıyla uğraşmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıççı sakatlanarak ameliyat olurken, dün ise Aycan Yanaç böbreğinde taş olduğunu duyurdu .

Acun Ilıcalı'nın kadroyu yayınlamasının ardından peş peşe yaşanan sağlık sorunları, yarışmayı bekleyen izleyicileri bir hayli şaşırttı.

AYVAN YANAÇ'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aycvan Yanaç, "Arkadaşlar herkese merhaba. Sol böbreğimde 2 tane taş var. Muhtemelen alınacak.

Kötü bir şey yok. Merak etmeyin. Daha sonra antrenmanlara devam." dedi. Yanaç'ın kötü bir şeyinin olmaması ise hayranlarının yüreğine su serpti.