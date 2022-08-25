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    Ad-soyad değişikliği nasıl yapılır? Ad-soyad değişikliği e-Devlet başvuru ekranı

    Ad ve soyadı değişiklik başvuruları 24 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, Ad-soyad değişikliği nasıl yapılır?
    • 25.08.2022 - 12:53
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    Ad-soyad değişikliği nasıl yapılır? Ad-soyad değişikliği e-Devlet başvuru ekranı

    İsminden ya da soyisminden memnun olmayan binlerce vatandaş, değiştirmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapmaya başladı.

    İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad ve soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.

    Hatta geçtiğimiz günlerde gelen bilgilere göre; birçok kişi ismini ve soyismini "Fatih Terim" olarak değiştirmek içn başvuru yaptı.

    Bu başvurular, e-Devlet üzerinden 24 Aralık 2022 tarihine kadar yapılmaya devam edecek.

    Ancak e-Devlet üzerinden bu başvuruları nasıl yapacağını bilmeyen vatandaşlar var ve bu konuda araştırılmalar yapılıyor.

    Peki, Ad-soyad değişikliği nasıl yapılır? Ad-soyad değişikliği e-Devlet başvuru ekranı...

    Ad-soyad değişikliği nasıl yapılır?

    T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.

    Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz.

    Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

    e-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Ad-soyad değişikliği başvuru şartları

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre;

    • - Genel ahlaka uygun olmayan
    • - Gülünç olarak değerlendirilen
    • - Yazım ve imla hatası olan

    Ad-soyad değişikliği nasıl yapılır? Ad-soyad değişikliği e-Devlet başvuru ekranı #1


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