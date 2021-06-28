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    Ada Masalı 3. bölüm 2. fragmanı: Haziran, Poyraz'ın gerçekleri öğrenmesinden korkuyor

    Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 3. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı. Fragmanda Haziran ile Poyraz arasında yaşanan yakınlaşma dikkat çekti. İşte Ada Masalı 3. bölüm 2. fragmanı...
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 12:56
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    Ada Masalı 3. bölüm 2. fragmanı: Haziran, Poyraz'ın gerçekleri öğrenmesinden korkuyor

    Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı, 3. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı, farklı hikayesiyle ilgi çeken Ada Masalı'nın 3. yeni bölümünden 2. fragman yayına girdi.

    Ada Masalı'nın yeni bölüm fragmanında, Hakan'ın adadakileri bir araya getirecek nişan partisi gecesine dair söylediği sözler, akıllarda soru işareti oluşturuyor.

    Haziran ve Hakan, Poyraz konusunda bir kez daha karşı karşıya gelirken İdil, ikilinin tavırlarından iyice şüphelenmeye başlıyor ve Hakan'ı tehdit ediyor.

    İşte Ada Masalı 3. bölüm 2. fragmanı...

    Ada Masalı 3. Bölüm 2. Fragman İZLE

    ADA MASALI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Haziran ve Poyraz'ın otelinde gerçekleşecek nişan partisinin hazırlıkları sürerken Poyraz'la konuşan Melisa, adanın yeni sakinlerinin adadan gideceğine ancak onların ardında kalan adalıların artık aynı insanlar olmayacağını söylüyor.

    Hakan ise ortalığı karıştırma planları yapıyor. Hakan ile Haziran'ın tartıştığı anlara şahit olan İdil, ikilinin Poyraz'dan bir şey sakladığının farkına varırken bu durumu ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacağını belirtiyor.

    Haziran'ın gözyaşlarına hakim olamadığı anların ekrana getirildiği tanıtımda, Poyraz'ın gelip Haziran'a festek olması dikkat çekiyor.

    Ada Masalı 3. bölüm 2. fragmanı: Haziran, Poyraz ın gerçekleri öğrenmesinden korkuyor #1

    Ada Masalı 3. bölüm 2. fragmanı: Haziran, Poyraz ın gerçekleri öğrenmesinden korkuyor #2

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