Ada Masalı 4. bölüm 2. fragmanı: Poyraz Haziran'ı kaçırıyor!

Star TV'nin yeni yaz dizisi Ada Masalı'nın 4. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ada Masalı'nın yeni bölüm fragmanında Poyraz, Haziran'ı tekneyle kaçırıyor. İşte Ada Masalı 4. bölüm 2. fragmanı

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı Star TV'nin yeni yaz dizisi Ada Masalı, 4. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı, farklı hikayesiyle ilgi çeken Ada Masalı'nın merakla beklenen 4. yeni bölümünden 2. fragman yayına girdi.

Yayımlanan fragmanda, Poyraz (Alp Navruz), Haziran'ı (Ayça Ayşin Turan) tekneyle ıssız adaya götürürken Haziran ise deniz korkusuna rağmen girdikleri iddiadan dönmemek konusunda kararlı olduğunu gösteriyor.

İkilinin ıssız adada baş başa kaldıkları anlar romantik bir bölümün habercisi oluyor. İşte Ada Masalı 4. bölüm 2. fragmanı...

Ada Masalı 4. Bölüm 2. Fragman İZLE

ADA MASALI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Poyraz, Haziran'a teknolojisiz bir gün bile geçiremeyeceğine dair meydan okurken ikili iddiaya giriyor. Kaybedenin bir sırrını söyleyeceği iddia için Poyraz, Haziran'ı ıssız bir adaya götürüyor. Deniz korkusu olan Haziran teknede tedirgin olmasına rağmen iddiayı kaybetmemek için her şeyi göze alıyor.

Issız adaya adım atan ikilinin tanıtımdaki romantik halleri, aralarında doğacak ve izleyenleri ekran başına kilitleyecek büyük aşkın sinyallerini veriyor.