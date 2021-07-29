Ada Masalı 7. bölüm fragmanı: Poyraz tüm gerçekleri öğreniyor!

Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı'nın merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, İdil'in tüm gerçekleri Poyraz'a anlattığı görüldü. İşte Ada Masalı 7. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı, 7. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı, farklı hikayesiyle ilgi çeken Ada Masalı'nın 7. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Ada Masalı'nın yeni bölüm fragmanında Poyraz ile Haziran'ın yakınlaştığı anlar dikkati çekti. Poyraz'ın, ''Beni ilk öptüğünde de anlamıştım. Şimdi tamamen emin oldum. Sen benim için deliriyorsun Haziran.'' sözleri izleyiciyi heyecanlandırdı.

Öte yandan Poyraz'ın Hakan'la kavga ettiği sırada İdil'in , 'Utanması gereken tek kişi Hakan değil. Fabrikadan bilançoları alıp bankaya sızdıran kişi Haziran'mış.'' dediği görüldü.

Tüm gerçekleri öğrenen Poyraz'ın, Haziran'ı affedip atmeyeceğini merak konusu oldu. İşte Ada Masalı 7. bölüm fragmanı...

Ada Masalı 7. Bölüm Fragmanı İZLE

ADA MASALI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler. Bütün Ada, Poyraz'ın iskelede Haziran'a gitme demesini konuşur. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir. Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi…

O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.