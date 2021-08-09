Ada Masalı 8. bölüm 2. fragmanı: Sen benim umrumda değilsin Haziran!

Star TV'nin ilgiyle takip edilen yaz dizisi Ada Masalı'nın merakla beklenen 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Ada Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte Ada Masalı 8. bölüm 2. fragmanı

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı, 8. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı, farklı hikayesiyle ilgi çeken Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın 8. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Ada Masalı'nın yeni bölüm fragmanında, pes etmemekte kararlı olan Haziran, Poyraz'ın öfkesine ve adalıların ona sırtını dönmesine rağmen mücadelesine devam ediyor. Poyraz'ın ise ne Haziran'a ne de Hakan'a karşı öfkesi diniyor.

Haziran tarafından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Poyraz, ona ne kadar kızsa da kendisini Haziran'ın yanında olmaktan alıkoyamıyor. Hakan'ın adadan gitmediğini fark etmesiyle deliye dönen Poyraz, Hakan'ın ona ihanet eden bir kişi daha olduğunu söylemesiyle büyük bir şok yaşıyor.

Melisa'nın Alper'e karşı olan hislerini fark eden Görkem, ilişkiler konusunda deneyimsiz olan Melisa'ya taktikler verirken Melisa'nın bu konudaki çabaları komik dakikalara sebep oluyor.

İşte Ada Masalı 8. bölüm 2. fragmanı...

Ada Masalı 8. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

ADA MASALI 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran’a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur… Ancak, Poyraz Haziran’ı yıldırmaya kararlıdır.

Haziran’ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz’ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran’a karşı harekete geçer.

Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir. Aliye’nin hamlelerine karşı Zeynep’in de bir planı vardır.

Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır. Halen Ada’yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz’ın hem de Haziran’ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar.