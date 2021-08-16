Ada Masalı 9. bölüm 2. fragmanı: Haziran’ın büyük aşkı Batu adaya geliyor!

Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı'nın 9. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Haziran'ın eski aşkı Batu Kırlangıç Adası'na geliyor. İşte Ada Masalı 9. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı, 9. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı, farklı hikayesiyle ilgi çeken Ada Masalı'nın 17 Ağustos Salı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden 2. fragman izleyicisiyle buluştu.

Ada Masalı'nın yeni bölüm fragmanında, Haziran'ın eski aşkı Batu Kırlangıç Adası'na geliyor. Batu'nun adadaki dengeleri nasıl değiştireceği ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor. İşte Ada Masalı 9. bölüm 2. fragmanı...

Ada Masalı 9. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Etkileyici bir aşk hikayesini seyirciyle buluşturan Ada Masalı'nın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler olacak. İdil (Beril Pozam), Poyraz'la (Alp Navruz) romantik bir akşam yemeği yemenin hayalini kurarken bu durumdan rahatsız olan Haziran, Poyraz'ın evine yaptığı ziyaretlerle kıskançlığını gizleyemiyor.

Otelin süit odasını iki aylığına tutan gizemli misafir herkes tarafından heyecanla beklenirken Haziran'ın eski aşkı Batu'nun Kırlangıç Adası'na gelmesi, adadaki tüm dengelerin değişeceğinin habercisi oluyor.