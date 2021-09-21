Ada Masalı dizisi final mi yapıyor? Poyraz ve Haziran'ın aşkı...

Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı'nın final yapacağı iddiası ortalığı karıştırdı. İddiaların ardından dizinin hayranları, Ada Masalı final mi yapıyor, bitiyor mu? sorularına yanıt aramaya başladı.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı ve Star TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı, eğlenceli konusu kadar muhteşem doğa görüntüleriyle de ilgi çeken Ada Masalı, yaz sezonunun öne çıkan dizileri arasında yer alıyor.

Ancak eylül ayının gelmesiyle birlikte dev bütçeli yapımlar birer birer ekranlarda yer almaya başlayınca Ada Masalı'nın ekran macerasına devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Peki Ada Masalı dizisi final mi yapıyor? İşte detaylar...

ADA MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Son günlerde sosyal medyada ortaya çıkan Ada Masalı'nın final yapacağı iddiaları dizinin sıkı takipçilerini oldukça üzdü.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV'nin diziyle ilgili aldığı herhangi bir final kararı bulunmuyor. Yani bu da söylentilerin asılsız olduğu anlamına geliyor.

ADA MASALI 14.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haziran ve Poyraz'ın aşkları bu kez büyük bir sınavın eşiğindedir. Zeynep ve Aliye'nin bu aşkın karşısında daha da şiddetle durmaları işleri zorlaştırmaktadır. Haziran, bu aşk yüzünden Poyraz'ın babaannesiyle arasının bozulmasını istemez, Poyraz da Haziran'ın annesiyle bağlarını koparmasını istemez. Bu sebeple Poyraz, Zeynep'in, Haziran da Aliye'nin kalbini kazanmalıdır mutlaka…

İdil büyük bir yıkım içindedir. Batu ise aslında halinden memnundur. Ta ki hayatı beklenmedik bir misafirin gelişiyle kararana dek. Yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen Poyraz ve Haziran bir düşmana yardım ederken bulacaklardır kendilerini.

Öfkesi bir türlü dinmeyen Biricik, Melisa'ya bir darbe daha vurmaya hazırlanmaktadır. Alper de bir karar verme aşamasına yaklaşmaktadır adım adım…

Vicdan azabıyla ezilen Melisa her şeyi kaybetmeye razı gelecektir ikisi için. Başkalarının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmamaya çalıştıkça acı çeken Haziran ve Poyraz, bir arada kalmayı başarabilecek mi? Yoksa iki sevgili için tek bir çare mi kalmıştır?