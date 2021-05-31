Ada Masalı dizisi ne zaman başlıyor? Ada Masalı konusu ve oyuncuları

Ada Masalı dizisi ne zaman başlıyor? Ada Masalı konusu ve oyuncuları

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un üstlendiği Ada Masalı, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İkilinin hayranları Ada Masalı ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar..

Yaz dizisi olarak karşımıza çıkan ve başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı dizisinin yayın günü ve tarihi belli oldu.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Ada Masalı'nın ilk tanıtım fragmanı da yayımlandı.

Son olarak ''Arıza'' dizisinde oldukça başarılı bir performas sergileyen Ayça Ayşin Turan, ve ''Zümrüdüanka'' dizisinin yakışıklı oyuncusu Alp Navruz'un hayranları, Ada Masalı dizisi ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Peki Ada Masalı dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Ada Masalı konusu ve oyuncu kadrosu...

ADA MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı yeni dizi Ada Masalı, gerek doğası gerek tarihi ile ilgi toplayan gözde şehrimiz İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

Gençlerin ilgisine çekmek için gün sayan Ada Masalı dizisi, 15 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında ekranlarında olacak.

ADA MASALI KONUSU

Yazlık bir adada çekilen Ada Masalı, tam bir yaz dizisi olacak. Dizide, Alp Navruz Deniz karakterine hayat verirken partneri Ayça Ayşin Turan ise Derya karakterini canlandıracak.

İzmir'de minik bir kasabada yaşayan bir kızın aşk öyküsü ele alınıyor. Babaannesi tarafından büyütülen bir kızın büyüyüp aşkı bulma hikayesi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görecek.

ADA MASALI OYUNCU KADROSU

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler yer alıyor.