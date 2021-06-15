Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası'nda kesişen yollar...

Ekranların yeni dizisi Ada Masalı, Haziran ve Poyraz’ın Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını anlatıyor. Seyirciler Adama Masalı dizisi nerede, hangi adada çekiliyor merak ediyor. İşte detaylar...

"Ada Masalı" dizisi yakın zamanda Star ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Ada Masalı dizisinde şehir hayatını seven ‘Şehirden başka bir yerde yaşayamam, kendimi kaybedecek kadar da âşık olamam’ diyen Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile arazisini satmaya ikna etmeye geldiği doğma büyüme adalı olan Poyraz’ın (Alp Navruz) hikayesi anlatılacak.

Yayınlanan fragmanın ardından dikkat çeken Ada Masalı dizisinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılmaya başlandı.

Peki Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi adada çekiliyor? İşte ayrıntılar...

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şehirde büyümüş bir iş kadınının kariyeri uğruna adaya gelişini ve burada yaşadığı aşkı işleyen Ada Masalı dizisi, yaz aylarının uğrak mekanlarından olan İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır. Mekanın adı olan Kırlangıç Adası hayali bir adlandırmadır.

Ada olduğu belirtilen mekanlar İzmir'in Sığacık ve çevre ilçelerinde yer almaktadır. Bölgede daha önce de pek çok yaz dizisi çekilmiştir.