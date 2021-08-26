Ada Masalı dizisinde o isim veda etti! Benim hikayem..

Ada Masalı dizisinde o isim veda etti! Benim hikayem..

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolde yer aldığı Ada Masalı dizisinde, şoke eden bir ayrılık yaşandı. Diziden ayrılan oyuncu, sosyal medyadan veda mesajı yayınladı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı ve Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un uyumu oldukça sevildi.

Dizi ekrana geldiği günden beri ilgiyle izlenirken, oyuncu kadrosunda bir ayrılık yaşandı.

Yaşanan ayrılık seyircileri şaşırtırken, kadrodan ayrılan oyuncu veda mesajını ise sosyal medya üzerinden yayınladı.

"HİKAYEM SONA ERDİ"

Ada Masalı'nda Hakan'ı canlandıran ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde "Murat Kaleli" karakteri ile karşımıza çıkan Cem Anıl Kenar, diziye veda ettiğini duyurdu.

Instagram'dan veda paylaşımı yapan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta 9. bölüm itibarıyla Ada Masalı'ndaki hikayem sona erdi. ‘Spoiler’ vermemek için 10. bölümden sonra açıklama yapmayı uygun gördüm.

Başta rol arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarım olmak üzere yapımda ve yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunarım.

Sığacık halkına gösterdikleri ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederim. Hakan karakterini senaryoda yazıldığı ölçüde hayata geçirmeye çalıştım.

Ben oynarken çok keyif aldım umarım sizler seyrederken aynı keyfi almışsınızdır. En kısa zamanda yeni bir proje ile karşınızda olmayı umuyorum. Şimdilik hoş çakalın."







