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Ada Masalı dizisine taze kan! Tüm denge değişecek, o isim rolüyle damga vuracak

Ada Masalı dizisine taze kan! Tüm denge değişecek, o isim rolüyle damga vuracak

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un paylaştığı Star TV'nin iddialı dizisi Ada Masalı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ada Masalı'nda Batu karakterine hayat verecek oyuncu belli oldu.