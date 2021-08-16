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- Ada Masalı dizisine taze kan! Tüm denge değişecek, o isim rolüyle damga vuracak
Ada Masalı dizisine taze kan! Tüm denge değişecek, o isim rolüyle damga vuracak
Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un paylaştığı Star TV'nin iddialı dizisi Ada Masalı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ada Masalı'nda Batu karakterine hayat verecek oyuncu belli oldu.
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 17:20
Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı, büyük bir ilgiyle izleniyor.
Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı, farklı hikayesiyle ilgi çeken Ada Masalı'nda Batu karakterine hayat verecek oyuncunun kim olacağı merak ediliyordu. O isim belli oldu.
'BATU' ROLÜNE ERDEM KAYNARCA HAYAT VERECEK
Bugüne kadar birçok diziye ev sahipliği yapan İzmir Sığacık'ta çekilen dizide, Batu rolüne kimin hayat vereceği merak konusuydu.
Rolü, son olarak ''Seyyar'' adlı internet dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Erdem Kaynarca'nın canlandırdığı ortaya çıktı.
Başarılı oyuncunun Ay Yapım imzalı dizinin çekimlerine başladığı öğrenildi.