Ada Masalı'ndan Camdaki Kız'a bomba transfer! O isim Hayri'nin eşi Türkan rolünü kaptı

Ada Masalı dizisinin yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın Camdaki Kız dizisinden teklif aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Turan'ın dizide Hayri'nin karısı Türkan karakterine hayat vereceği belirtildi.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı, yaz sezonuna damga vuran Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı, 11 Aralık Cumartesi akşamı son bölümüyle ekranlara geldi.

Haziran ayından bu yana hayatımızın içinde olan Haziran ve Poyraz çifti, 25. son bölümünde mutlu sonla izleyicilere veda etti.

Ada Masalı dizisinin final yapmasının ardından dizide Haziran karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

CAMDAKİ KIZ'A KATILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Ayça Ayşin Turan'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Camdaki Kız'dan teklif aldığı öne sürüldü.

Güzel oyuncunun, Camdaki Kız dizisinden gelen teklifi kabul etmesi halinde Hayri'nin köydeki eşi Türkan karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacağı ve hikayenin baştan sona yeniden şekil alacağı belirtildi.

Söz konusu iddia, henüz doğrulanmazken güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın bundan sonraki süreçte neler yapacağı ise şimdiden merak konusu...