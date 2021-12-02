Ada Masalı'nın final tarihi değişti! İşte ekranlara veda edeceği tarih

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken, 8 Aralık'ta ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu nedenle aynı gün ekranlara veda etmesi planlanan Ada Masalı'nın final tarihinde değişiklik yaşandı.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı Star TV'nin seviln dizisi Ada Masalı, bu sezonun en sevilen yaz dizilerinden biri oldu.

Ancak başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ay Yapım imzalı Ada Masalı, yolun sonuna geldi.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumunun olukça beğenildiği romantik türdeki dizi de final yapan projeler arasına katıldı.

Ada Masalı'nın 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 25. bölümle birlikte ekrana veda etmesi planlanmıştı.

Ancak Star TV, yeni dizisi Annemizi Saklarken'in 8 Aralık Çarşamba günü ilk bölümüyle ekrana geleceğini duyurdu.

Bu durum, izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Star TV, daha sonra yaptığı duyuruda bu karışıklığı giderdi ve Ada Masalı'nın yeni final tarihini açıkladı.

YENİ FİNAL TARİHİ AÇIKLANDI

Star TV'nin düşük reytingine rağmen kışın da devam eden Ada Masalı dizisi, 25. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Star TV, ilk olarak 8 Aralık'ta final yapacağını açıkladığı Ada Masalı'nın final bölümünün 11 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacağını duyurdu.

Haziran ayından bu yana hayatımızın içinde olan Haziran ve Poyraz çifti, 11 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak 25. bölümle ekranlara veda edecek.

Yeni dizi Annemizi Saklarken'in ilk bölümü de 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı dizi, entrika ve sır dolu içeriğiyle dikkat çekiyor.

Senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizide, Kutsi Dündar, Hande Doğandemir Handan karakterini canlandıracak.