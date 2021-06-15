Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan'ın biyografisi

Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı'nda Haziran karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan'ın hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı yeni dizi Ada Masalı, bu akşam Star TV ekranlarında görücüye çıkıyor.

Son olarak ''Arıza'' dizisinde oldukça başarılı bir performans sergileyen başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı dizisinde, 'Haziran' karakterine hayat veriyor.

Ayça Ayşin Turan'ın hayatını merak eden izleyiciler, Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kimdir? İşte Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler...

ADA MASALI HAZİRAN KARAKTERİ

Kendi ayakları üzerinde duran, işinde başarılı ve özgür ruhlu Haziran, güzel ve hayat dolu bir kadındır. İnatçı olduğu kadar sevecen biri de olan Haziran, ışığıyla herkesi etkilemeyi başarır.

Her şeyiyle şehir hayatını seven ve modern dünyanın ona sunduğu tüm imkanlardan yararlanan Haziran'ın en büyük hayali kariyerinde ilerlemek ve Tokyo’daki pozisyon için terfi almaktır. Bu terfi için son bir görevi kalan genç kadının yolu Kırlangıç Adası’na düşecek ve hayatı bu adayla beraber tamamen değişecektir. İnandıklarından vazgeçecek, yepyeni bir yaşam biçimine alışmaya çalışacak ve bu süreçte aşkla da tanışacaktır.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

25 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta doğan dizi ve film oyuncusu Ayça AyşinTuran'ın annesi Sinoplu babası ise Kastamonuludur.

Küçüklüğünden beri oyunculuğa ilgi duymuş ve oyunculuk kariyerine popüler Türk dizileri ile adım atmıştır.

"Dinle Sevgili" adlı dizide Gülfem karakterine hayat veren Turan, 2014 yılında ise "Karagül" dizisinde "Ada" karakterini canlandırmıştır.

Oyunculuk kariyeri boyunca film ve dizi oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapan Ayça Ayşin Turan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde almıştır.

Son olarak ''Arıza'' dizisinde baaşrılı bir performans sergileyen güzel oyuncu, şimdilerde ise Star TV ekranlarında yayımlanacak olan yaz dizisi Ada Masalı'nda, Alp Navruz ile başrolü paylaşacaktır.

TELEVİZYON DİZİLERİ

2016 /Altınsoylar /Burcu Günebakan/ Başrol Oyuncusu /Kanal D

2017-2018 /Meryem/ Meryem Akça Sargun/ Başrol Oyuncusu /Kanal D

2018-2019/ Hakan: Muhafı/z Leyla Sancak/ Başrol Oyuncusu/ Netflix

2020 /Zemheri/ Firuze Pınar/ Başrol Oyuncusu /Show TV

2020-2021/ Arıza Halide Gürkan/ Başrol Oyuncusu /Show TV

2021/ Menajerimi Ara/ Kendisi/ Konuk Oyuncu/ Star TV

2021- Ada Masalı/ Haziran/ Başrol Oyuncusu/ Star TV

SİNEMA

2015/ Sevimli Tehlikeli /Zeliş/Başrol Oyuncusu /Sinema Filmi

SUNUCULUK