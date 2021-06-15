Ada Masalı'nın Zeynep'i İpek Tenolcay kimdir? İpek Tenolcay'ın biyografisi

Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı'nda Zeynep karakterini canlandıran İpek Tenolcay'ın hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Ada Masalı Zeynep kimdir? İpek Tenolcay kaç yaşında, nereli?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı yeni dizi Ada Masalı, bu akşam Star TV ekranlarında görücüye çıkıyor.

Daha önce pek çok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu İpek Tenolcay, Ada Masalı dizisinde, 'Zeynep' karakterine hayat veriyor.

İpek Tenolcay'ın hayatını merak eden izleyiciler, Ada Masalı Zeynep kimdir? İpek Tenolcay kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Ada Masalı'nın Zeynep'i İpek Tenolcay kimdir? İşte İpek Tenolcay hakkında bilgiler...

ADA MASALI ZEYNEP KARAKTERİ

Başarılı bir abiye tasarımcısı olan Zeynep, Haziran'ın annesidir. İşkolikliğiyle ön plana çıkan Zeynep de aslında eski bir ada sakinidir.

Geçmişte Selma'yla yaşadığı bir sıkıntı sonucu yıllarca adaya geri dönmemiştir. Haziran'ın yolunun Kırlangıç Adası’na düşmesiyle o da geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

İPEK TENOLCAY KİMDİR?

12 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da doğan İpek Tenolcay, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra mankenlik de yapmıştır.

Uzun yıllar mankenlik yapan Tenolcay, oyunculuğa 1996 yılında ''Şehnaz Tango'' adlı dizide rol alarak adım atmıştır. Bir dönem sunuculuk da yapan Tenolcay, ''Örümcek'' dizisinde başrole hayat vererek ün kazanmıştır. İyi derece İngilizce bilen Tenolcay'ın bir kızı vardır.

Sahip olduğu ödüller arasında 1. Beyaz İnci TV Ödülleri, 2005, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kurtlar Vadisi ödülü mevcuttur.

İPEK TENOLCAY'IN ROL ALDIĞI DİZİLER