'Adadaki herkes bacım' demişti! Batuhan Karacakaya'nın gizli aşkı Gönüllüler'den çıktı...

Survivor All Star 2022 sezonunda aşk üstüne aşk haberleri geliyor... Mert Sude çiftinin ardından Batuhan Karakaya'nın gönlünü kaptırdığı isim izleyicileri şoke etti.

TV8 ekranlarının fenomen yarışmasa programı Survivor 2022 All Star, tüm hızıyla devam ederken, yarışmacılar arasındaki ilişkiler de gündeme geliyor.

Dominik'te bu sene, aşk haberleri hız kesmiyor...

Daha öncesinde Mert ile Sude arasında yaşanan aşktan sonra bu seferde Aşk-ı Memnu dizisiyle ünlenen Batuhan Karacakaya’nın gönlünü kaptırdığı isim ortaya çıktı.

İzleyicilerin sevdiği yarışmacılar arasında olan Karacakaya, daha önce Aleyna Kalaycıoğlu ile anılmıştı.

Karacaya herkesi şok eden açıklamasında, "yarışmadaki herkes benim bacım" ifadelerine yer vermişti.

SURVİVOR'DA BATUHAN- YAĞMUR AŞKI

Batuhan’ın Gönüllüler takımındaki herkesten sakladığı gizli aşkı olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Karacakaya’nın Gönüllüler takımında yarışan Yağmur Banda ile daha Survivor’a katılmadan önce aşk yaşamaya başladı ve bunu da herkesten gizliyor.