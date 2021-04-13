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- Adalet Birliği filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları
Adalet Birliği filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 17:45
Adalet Birliği adıyla Türkçe'ye çevrilen Justice League filmi, bu akşam saat 20:00'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
Süper kahraman evreni DC Comics’in bir filmi olan Adalet Birliği, DC evrenindeki en önemli kahramanların bir araya geldiği bir film olarak karşımıza çıkıyor.
Yönetmen koltuğunda DC Comics evrenin diğer filmlerinde de imzası bulunan Zack Snyder'in oturduğu, senaryosunu ise Chris Terrio'nun kaleme aldığı Adalet Birliği filmi, 2017 yılında vizyona girdi.
ABD yapımı aksiyon ve macera türündeki Adalet Birliği filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.
Peki, Adalet Birliği konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Adalet Birliği konusu ve oyuncuları...
ADALET BİRLİĞİ KONUSU NEDİR?
Zack Snyder'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Justice League'de, dünya için yeni tehlikeler ortaya çıkarken Batman bu kötülüklere karşı bir süper kahraman ekibini bir araya getirir.
Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluşturur. Bu ekip yeni tehlikelere karşı savaşmaya başlar.
Süper kahramanları buluşturan bu filmin çekimleri, güneydoğu İngiltere’de bulunan Waner Bros Studios, Leavesden’in yanı sıra Londra, İskoçya, İzlanda’da yapıldı.
ADALET BİRLİĞİ OYUNCULARI KİMLER?
- Ben Affleck
- Gal Gadot
- Jason Momoa
- Ezra Miller
- Ray Fisher
- Henry Cavill
- Jeremy Irons
- Kiersey Clemons
- Jesse Eisenberg
- Amber Heard
- Amy Adams
- Willem Dafoe
- J.K. Simmons
- Connie Nielsen
- Diane Lane
- Billy Crudup
- Lisa Loven Kongsli
- Ciarán Hinds
- Michael McElhatton
- Joe Morton
- Daniel Stisen
- Eleanor Matsuura
- Alexandra Ford
- Robin Wright