Adalet Birliği filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları

Orijinal adı Justice League olan Adalet Birliği filmi, bu akşam saat 20:00'da Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. 'Adalet Birliği filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?' merak ediliyor.

Adalet Birliği adıyla Türkçe'ye çevrilen Justice League filmi, bu akşam saat 20:00'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Süper kahraman evreni DC Comics’in bir filmi olan Adalet Birliği, DC evrenindeki en önemli kahramanların bir araya geldiği bir film olarak karşımıza çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda DC Comics evrenin diğer filmlerinde de imzası bulunan Zack Snyder'in oturduğu, senaryosunu ise Chris Terrio'nun kaleme aldığı Adalet Birliği filmi, 2017 yılında vizyona girdi.

ABD yapımı aksiyon ve macera türündeki Adalet Birliği filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

Peki, Adalet Birliği konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Adalet Birliği konusu ve oyuncuları...

ADALET BİRLİĞİ KONUSU NEDİR?

Zack Snyder'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Justice League'de, dünya için yeni tehlikeler ortaya çıkarken Batman bu kötülüklere karşı bir süper kahraman ekibini bir araya getirir.

Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluşturur. Bu ekip yeni tehlikelere karşı savaşmaya başlar.

Süper kahramanları buluşturan bu filmin çekimleri, güneydoğu İngiltere’de bulunan Waner Bros Studios, Leavesden’in yanı sıra Londra, İskoçya, İzlanda’da yapıldı.

ADALET BİRLİĞİ OYUNCULARI KİMLER?