Adalet kavramını sorgulatacak: Yargı dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Adalet kavramını sorgulatacak: Yargı dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Çarpıcı konusuyla dikkat çeken Yargı dizisi, çok usta bir oyuncuyu da uzun bir aradan sonra ekrana döndürüyor. Konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu olan Yargı dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı "Yargı" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Birçok ünlü ismi bir araya getiren dizinin ekibi okuma provası da başladı.

Bir cinayet vakası sebebiyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, seyirclere adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanıyor.

Dizi dünyasını yakından takip eden seyirciler, Yargı'nın detaylarını araştırıyor.

Peki Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yargı dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Dizinin oyuncu kadrosu okuma provası için bir araya geldi ve dizinin çekimleri için son adım atıldı. Bir sonraki aşama sete çıkmak olacak.

Kanal D'nin yeni sezonda başlaması beklenen dizisi Yargı, Eylül ayında ekranlarda olacak.

YARGI DİZİ KONUSU

Dizi, Sema Ergenekon’un Adliye’de yaptığı gözlemlere dayanarak oluşturduğu hukuki çatışmaları yansıtıyor.

Savcı Ilgaz ve avukat Ceylin’in arasında yaşananları anlatacak olan Yargı dizisi izleyicilere aile değerlerini ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulatacak.

YARGI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra ‘Yargı’nın zengin oyuncu kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.