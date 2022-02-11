Adanalı'da Maraz Ali'nin gözbebeğiydi! Komiser İdil'in tesettürlü hali sosyal medyayı salladı...

Adanalı dizisinde İdil karakterine hayat veren Selin Demiratar, Huzur Sokağı'nda tarzını değiştirdi ve tesettür taktı. Ünlü ismin o hali, kısa süre içerisinde sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

7 Kasım 2008 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan Adanalı, efsane bir proje olarak karşımıza çıktı.

Toplam üç sezon süren dizinin başrollerinde; Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar yer aldı.

Selin Demiratar diziden ikinci sezonda ayrılırken, İdil Ertürk isimli bir komiseri canlandırdı ve Maraz Ali'nin sevgilisi olarak yer aldı.

Birçok dizi ve filmde yer alan Selin Demiratar, Adanalı ve Acı Hayat projeleri sayesinde büyük çıkış yaptı.

Bu diziler dışında Huzur Sokağı'nda Kutsi ve Sinem Öztürk ile yer alan Demiratar, tesettürlü hali ile gündem oldu.

Dizide Feyza karakterini canlandıran ve rolü gereği tesettür takan Selin Demiratar'ı görenler, binlerce yorum ve beğeni yaptı.

SELİN DEMİRATAR'IN TESETTÜRLÜ HALİ

Şule Yüksel Şenler'in aynı isimli romanından uyarlanan Huzur Sokağı, ATV ekranlarında yayınlandı.

Başrollerinde Selin Demiratar, Kutsi, Güven Hokna, Sinem Öztürk, Gökhan Mete ve Yeşim Salkım'ın yer aldığı dizi, 2 sezon sürdü ve 67. bölümde sona erdi.

Dizide Feyza'ya hayat veren Selin Demiratar, rolü gereği ilerleyen bölümlerde tesettür takmıştı.

Demiratar'ın tesettürlü halini görenler, "Her hali güzelmiş" demeyi ve beğenmeyi ihmal etmedi.

Birçok başarılı yapımda yer alan Demiratar, uzun bir süredir ekranlarda gözükmüyor.

Oyuncu 28 Haziran 2020 yılında iş adamı Mehmet Ali Çebi ile Beykoz'da kısıtlı sayıda davetliyle yapılan düğünle evlendi.

Evlendikten sonra setlerden iyice uzaklaşan oyuncu, çıktığı alışverişlerde objektiflere yakalanıyor.