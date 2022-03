Adanalı'nın haşin yakışıklısı Maraz Ali biraz yaşlanmış olabilir! Saçlarının beyazladığını gören 'Vay be' dedi

Adanalı'da 'Maraz Ali' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Setlerden uzak duran oyuncunun son haline yorum yağdı.

7 Kasım 2008 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan Adanalı, izleyenleri polisiye ve aksiyona doyurdu.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar paylaştığı dizi, İstanbul sokaklarında geçti.

3 sezon süren ve heyecan dolu sahnelerle herkes tarafından izlenen dizide Mehmet Akif Alakurt, Maraz Ali karakterine hayat verdi.

Dizinin kilit oyuncularından olan Maraz Ali'yi canlandıran yakışıklı isim, yıllar sonra ekranlardan koptu.

Sıla ve Adanalı dizileri sayesinde ününe ün katan oyuncu, ekrandan uzak kaldığı dönemde ise bir hayli değişti.

Oyuncunun son halini gören hayranları tanımakta zorluk çekerken, yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

MARAZ ALİ'NİN SON HALİ

1979 yılında Ordu'da dünyaya gelen Mehmet Akif Alakurt, Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi. Alakurt burada kazandığı birinciliğin ardından, Best Model of The World'de ikinci oldu.

Daha sonra çeşitli reklam filmlerinde rol alan Alakurt, 2003 yılında yer aldığı Kırık Ayna dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Sırasıyla; Metro Palas, Zeytin Dalı, Hacı gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, başrolü Cansu Dere ile paylaştığı Sıla dizisi sayesinde kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

En son 2014 yılında Emanet dizisiyle ekranlarda yer alan Mehmet Akif Alakurt, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Sadece sosyal medya paylaşımları ile kendisini gösteren ünlü oyuncuya, değiştiğine dair yorumlar geliyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Alakurt'un pozlarına ''Yıllar silindir gibi ezmiş'' ve ''Her şeyiniz değişmiş ama bir tek gülen gözleriniz değişmemiş'' gibi yorumlarda bulundu.