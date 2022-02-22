Adanalı'nın Lezize Nine'si Fiko'nun eşini görenler büyülendi! Yıllar içinde hem değişmiş hem aile kurmuş...

Adanalı'nın Lezize Nine'si Fiko'nun eşini görenler büyülendi! Yıllar içinde hem değişmiş hem aile kurmuş...

Adanalı'da canlandırdığı Lezize Nine karakteri ile herkesin sevdiği bir isim haline gelen Umut Oğuz, eşinin güzelliği ile gündem oldu. Uzun süredir ekranda olmayan oyuncu, Instagram'da ise aktif.

7 Kasım 2008 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı dizisi, izleyenleri hem aksiyona hem de polisiyeye doyurdu.

Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi isimleri başrolünde buluşturan dizi, 3 sezon sürdü ve 79. bölümü ile sona erdi.

Dizinin 3 sezon boyunca farklı isimler kadroya dahil olurken, bu isimlerden birisi ise Umut Oğuz oldu.

Fiko karakterine hayat veren ve Adanalı ile aralarında geçen diyaloglarla güldüren Umut Oğuz, daha sonra Lezize karakterini canlandırdı.

Lezize nine karakteri ile diziye ayrı bir soluk getiren Umut Oğuz, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan başarılı isim, evlendi ve bir erkek çocuğu babası oldu. Sosyal medya hesabından ailesine dair kareleri yayınlayan Oğuz, eşinin güzelliği ile gündeme geldi.

Minik ailesi ile çektirdiği kareleri hayranlarının beğenisine sunan Umut Oğuz, "Maşallah" tarzında çok sayıda yorum yapıyor.

UMUT OĞUZ'UN MİNİK AİLESİ

2 Temmuz 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelen Umut Oğuz, Adanalı'daki performansı ile akıllara kazındı.

Hem Fiko hem de Lezize Nine karaakterlerini başarı ile canlandıran oyuncu, adeta oyunculuk dersi verdi.

İki uç karakteri aynı karelere sığdırmayı başaran Oğuz, şimdilerde minik ailesi ile vakit geçiriyor. Sosyal medya üzerinden bir hali aktif olan ve eşiyle sık sık fotoğraf paylaşan oyuncuya beğeni yağıyor.

Başarılı ismin güzeller güzeli eşini görenler ise "Allah bağışlasın" demeyi ihmal etmiyor.

UMUT OĞUZ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

En son 2017 yılında yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisinde yer alan Umut Oğuz, şimdilerde vaktini sosyal medyada video içerikler üreterek geçiriyor.

Oğuz'un emeklerinin karşılığını aldığını ve takipçi sayısının yükseldiği görülüyor.

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