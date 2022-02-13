Adanalı'nın paylaşılmayan Yunan güzeliydi! Maria'nın değişimi Serenay Sarıkaya'yı bile sollar...

Adanalı dizisinde Maria karakterine hayat veren Zeynep Koltuk'un yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Kuzey Yıldızı'nda boy gösteren oyuncu, son hali ile göz doldurdu.

7 Kasım 2008 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Adanalı dizisi, 3 sezondan oluştu ve 79. bölümde final verdi.

Birinci sezonun tamamı ve ikinci sezonun bir kısmında Oktay Kaynarca Adanalı, Mehmet Akif Alakurt Maraz Ali ve Selin Demiratar ise İdil rolleriyle başrolde boy gösterdi.

Selin Demiratar ikinci sezonda diziden ayrılırken, yerine Yunanistanlı bir polisi canlandıran Maria geldi.

Zeynep Koltuk, Adanalı hatta bir dönem Maraz Ali'nin gönül verdiği Maria karakterini başarı ile canlandırdı.

Dizinin uzun bir bölümünde olan ancak daha sonra ayrılan Zeynep Koltuk, aynı zamanda da Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Sofia'nın annesi rolündeydi.

Anne - kız olarak diziye bir hayli renk katan ikiliden Zeynep Koltuk, kısa bir süre önce Kuzey Yıldızı'nda boy gösterdi.

Oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise "Ne kadar değişmiş" demekten kendisini alamadı.

ZEYNEP KOLTUK'UN SON HALİ

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı Maria karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Zeynep Koltuk, yeni imajıyla dikkati çekti.

2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde hayat verdiği Neva karakteriyle tanınan ve sevilen Koltuk, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Aramızda Kalsın ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi projelerle kamera karşısına geçen Koltuk, güzelliği ile beğeni topladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Adanalı'daki imajından tamamen çıktı ve saçlarını sarıya boyattı.

Dudak dolgusu ve burnuna işlemler yaptırdığı görülen oyuncu, son hali ile daha fazla beğni topladı ve "Çok güzel olmuşsun" yorumlarının odağı haline geldi.