Adem Kılıçcı Acun Ilıcalı'yı sildi mi? Survivor sonrası şok iddia!

Survivor sonrası ortalık karıştı! Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı’yı tek kalemde sildiği iddia edildi..

Survivor All Star 2022'de şampiyonluğu Nisa Bölükbaşı'na kaptırarak 2. olan Adem Kılıçcı hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Adem Kılıçcı'nın yarışma sonrası Acun Ilıcalı'yı instagram hesabından takip etmeyi bıraktığı iddia edildi.

Bu olay hakkında bazı kullanıcılar ise Adem'in Acun Ilıcalı'yı zaten takip etmediğini söyleyerek ortada bir sorun olmadığını öne sürdü.

Adem Kılıçcı'nın gündem olan bu olay hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı büyük merak konusu oldu.