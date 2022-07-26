Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı'nı topa tuttu

Ekranların sevilen programı Survivor All Star, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğuyla son buldu. Diğer finalist Adem Kılıçcı ise rakibiyle ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı.

Survivor All Star sona erdi.

Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan nefes kesen mücadelede Adem Kılıççı ile Nisa Bölükbaşı finale kalmayı başardı.

Acun Ilıcalı da SMS oylaması sonucunda kazananın Nisa olduğunu açıkladı.

Açıklanan sonuç, bazı izleyiciler ve eski yarışmacılar tarafından tartışma konusu oldu.

Yarışmanın bitmesinin ardından başta Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya olmak üzere Nisa'nın şampiyonluğu hak etmediğini söyleyen birçok kişi, Twitter'dan tepkilerini dile getirdi.

Bi' Başka adlı YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu olan Adem Kılıçcı, suskunluğunu bozdu.

"Anlattığım şeyler kırpılmış"

Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Adem, Nisa itirafıyla ise dikkat çekti. İşte Adem Kılıçcı'nın o röportajı...

"Bunu benim rakiplerimin menajerleri servis etmiş. Operasyon düzenlemişler. Bu, rekabetin çirkinleştiği anlamına geliyor. Her zaman bir kadının şampiyon olmasından duyacağım mutluluğu da dile getirmişimdir. Ama onları yayınlamamışlar tabii. Sadece bir cümleyi çekip algı yaratılmış. Öncesinde anlattığım şeyler kırpılmış!"

"Halkımızın takdirini sorgulama gibi bir haddimiz olamaz"

Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu hakkında ne düşüncesi sorulan Adem Kılıçcı; "Sonuçta bir oylama yapıldı. SMS neticesinde bir şampiyon belirlendi. Halkımızın takdiri dikkate alındı. Bu takdiri sorgulama gibi bir haddimiz olamaz. Ama SMS dediğimiz şey de tamamen maddi imkâna dayanan bir şey. Yarışmada da söylemiştim ama yansımamış programa. Beni 10 kişi de, bin kişi de, on bin kişi de şampiyon yapabilir. Benim için önemli olan gönül kazanmaktır. O gönülleri de kazandığımı düşünüyorum. Benim için şampiyonluk da budur zaten. Çizgiyi bozmadan, ekranda nasıl görünürüm demeden, bir olay sonucu bana ne kar gelir zihniyetini gütmeden mücadele ettim. Kendi mücadeleme odaklandım. Yanlış gördüğüm şeyleri eleştirdim. Kimseden cümlemi sakınmadım. Ama kontrollü ve seviyeli olmaya çalıştım.

"Beni rahatsız eden şey yapılan yaftalamalardı"

Ben orada mücadele eden kişiydim. Şampiyonu sorgulamak bana düşmez. Bu yıl farklı bir sezondu. SMS'lerin yalandan olduğuna da inanmıyorum. Sonuçta halkın takdiri. Beni rahatsız eden şey bana yapılan yaftalamalardı." dedi.

"Nisa yüzüme karşı çok iyi bir insan gibi görünüyordu"

Nisa'nın Instagram'da takip etmeyi bıraktığını söylemesi üzerine açıklama yapan Kılıçcı, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Bence nedenini o da biliyor. Her şeyin bir sebebi vardır. Nisa yüzüme karşı çok iyi bir insan gibi görünüyordu. Ama bilirsiniz benzer kuşlar bir arada uçar. Yanındaki insanlar bana karşı sevgi besleyen insanlar değildi. Adaletimi, mücadelemi sorgulayan insanlardı. Onlarla iyi anlaştığı için ve biriyle de gönül bağı kurduğu için bana karşı bir ön yargısı oluşmuş olabilir. Ama bunu bana hiç söylemedi. Belki söyleseydi oturur konuşurduk.

Hep arkamdan bir şeyler söylendi. Ara sıra oyunlarda sinirler geriliyordu. Sinirlenebilir, agresifleşebilir insan diye düşünüyordum. Ama Nisa'nın son mücadelemde 'İğrenç bir insan. O hak etmiyor' cümlesi benim zoruma gitti.

"Bunu ağır buldum"

Ben buralara gelmeyi hak etmedim mi? En az onun kadar hak ettim ben de. En az! Ben kalkıp sana böyle bir cümle kurmuyorsam sen de bana kurmamalısın. Karşındaki insanın mücadelesine saygısızlıktır bence bu. Bunu ağır buldum. Böyle düşünen bir insanın benim hayatımda yeri olmadığına karar verdim ve takipten çıktım. Allah yolunu açık etsin. İlişkisinde de hayatında da başarılar.





Ben hayatımda istemediğim için takipten çıkardım. Nisa ile beni Barış Murat Yağcı tanıştırmıştı. Onların ilişkisi bittiğinde ben Nisa ile takipleşmeye devam ettim. Çünkü bir insan olarak gözümde değeri vardı. Bu takipten çıkma işinin şampiyonluğuyla ilgisi yok yani. Evet, belki ada hayatı iyi değildir, bizim kadar mücadele etmemiştir. Ama SMS ile şampiyon oldu sonuçta. İzleyici kendisini daha fazla sevmiş, sahiplenmiş. Saygı duydum. 'Benim hakkımı yediler' diyemem."