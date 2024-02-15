Adem Kılıçcı'nın istediği ücret dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı kabul etmedi... Acun Ilıcalı'nın Survivor şampiyonlarından Adem Kılıçcı'ya 2024 All Star kadrosuna katılması için teklif götürdüğü ancak anlaşamadıkları iddia edildi.

ensonhaber.com

TV8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor All Star 2024'te heyecan devam ediyor.

Son günlerde Survivor yarışmacılarının kazandığı ücretler gündemdeki yerini korurken ortaya atılan yeni bir iddia dikkat çekti.

Son olarak Avatar Atakan, Hilmi Cem ve Sema'nın dahil olduğu yarışmaya eski şampiyon Adem Kılıçcı'nında çağırıldığı iddia edildi.

İddiaya göre Acun Ilıcalı Adem Kılıçcı'ya teklif götürdü ancak taraflar Adem Kılıçcı'nın taleplerinden dolayı anlaşamadı.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Survivor yarışmacıların haftalık aldığı ücretler gündeme geldi.

Programın sunucularından Bilal Özcan, Acun Ilıcalı'nın Survivor şampiyonlarından Adem Kılıçcı'ya 2024 All Star kadrosuna katılması için teklif götürdüğü ancak Adem Kılıçcı'nın bu teklife sıcak bakmadığını iki şartının olduğunu söyledi.

Bilal Özcan, "2018 şampiyonu Adem Kılıçcı adaya davet edildi. Adem ayda 350 bin TL istedi. Ya da dedi bana 20 milyona bana bir ev alınsın. Bu isteği kabul edilmedi. Eski şampiyon diğerleriyle aynı almak istemeyebilir" dedi.