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Adem Metan, dev orkinos balığı yakaladı

Adem Metan, dev orkinos balığı yakaladı

Yaptığı yayınlar ve röportajlarla adından söz ettiren gazeteci Adem Metan, açıldığı denizde dev bir orkinos balığı yakaladı.