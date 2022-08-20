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    Adem Metan, dev orkinos balığı yakaladı

    Yaptığı yayınlar ve röportajlarla adından söz ettiren gazeteci Adem Metan, açıldığı denizde dev bir orkinos balığı yakaladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 17:38
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    Adem Metan, dev orkinos balığı yakaladı

    Maceracı kişiliğiyle bilinen gazeteci Adem Metan, denize açıldı.

    Metan, tekneyle çıktığı deniz yolculuğunda bir de balık tuttu.

    Dev bir orkinos yakalayan Metan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    O anları böyle paylaştı

    Metan'ın paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    İşte Adem Metan'ın yakaladığı dev orkinosa dair anlar...

    Adem Metan, dev orkinos balığı yakaladı VİDEO

    Adem Metan, dev orkinos balığı yakaladı #1

    Adem Metan, dev orkinos balığı yakaladı #2


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