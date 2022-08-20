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Adem Metan, dev orkinos balığı yakaladı
Yaptığı yayınlar ve röportajlarla adından söz ettiren gazeteci Adem Metan, açıldığı denizde dev bir orkinos balığı yakaladı.
- Haber Merkezi
- 20.08.2022 - 17:25
- Güncelleme : 20.08.2022 - 17:38
Maceracı kişiliğiyle bilinen gazeteci Adem Metan, denize açıldı.
Metan, tekneyle çıktığı deniz yolculuğunda bir de balık tuttu.
Dev bir orkinos yakalayan Metan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
O anları böyle paylaştı
Metan'ın paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Adem Metan'ın yakaladığı dev orkinosa dair anlar...
Adem Metan, dev orkinos balığı yakaladı VİDEO