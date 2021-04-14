Adem Metan, koronavirüse yakalandı

Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan da koronavirüse yakalandı.

Taraflı tarafsız birçok ismin videolarını beğenerek takip ettiği Adem Metan’ın, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Salgını ağır bir şekilde geçiren Metan’ın, virüsten dolayı ciğerlerinde büyük sorun olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı duyuruda oğullarının koronavirüse yakalandığını açıklayan Adem Metan, takipçilerinden de dua etmelerini istemişti.

Metan, “Büyük oğlum Ömer’in ardından henüz 6 aylık olan küçük oğlum S.Hamza’nın da yüksek ateş, şiddetli öksürük sonrası testi pozitif çıktı. Abisine göre biraz ağır geçiriyor. Hastaneye yatırdık. Önce Rabbime sonra dualarınıza sığındık.” demişti.