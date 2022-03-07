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    Adem Metan'dan kendisini eleştirenlere cevap

    Savaş bölgesinden yaptığı yayınlarla takdir toplayan dijital yayıncı Adem Metan, kendisine yöneltilen eleştirilere çektiği videoyla cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 11:37
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    Adem Metan'dan kendisini eleştirenlere cevap

    Dijital yayıncı Adem Metan, günlerdir savaş bölgesinden başarılı yayınlar yaptı.

    Bölgeden gelişmeleri aktaran Metan'a sosyal medyadan, Youtube yayınlarına daha fazla görüntüleme almak istediği iddiasıyla eleştiriler yöneltildi.

    Adem Metan bu eleştirilere akşam paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

    "KİMSE TARAFINDAN FONLANMIYORUM, AMACIM İNSAN HİKAYELERİNİ AKTARMAK"

    Herhangi bir sivil toplum örgütü ya da yabancı dernekler tarafından fonlanmadığını ve kendi imkanlarıyla Ukrayna’da olduğunu dile getiren Adem Metan, amacının YouTube yayınlarıyla gözlemlerini ve insan hikayelerini Türkiye’ye aktarmak olduğunu dile getirdi.

    Savaş muhabirliği yapmadığını dile getiren Adem Metan, yarından sonra Türkiye’ye döneceğini aktardı.

    Adem Metan dan kendisini eleştirenlere cevap #1

    Adem Metan dan kendisini eleştirenlere cevap #2


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