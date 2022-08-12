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    Adem Metan'ın Pelin Batu ile yaptığı röportajda neşeli anlar

    Adem Metan'ın Pelin Batu ile yaptığı röportajda neşeli anlar

    Her hafta farklı isimlerle yaptığı röportajlarla adından söz ettiren Adem Metan, yayınlarındaki doğallığıyla geniş bir kitleyi kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 14:26
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    Gazeteci Adem Metan, her hafta YouTube'da Peki Sonra? programına bir ismi konuk alarak merak edilenleri soruyor.

    Her kesimden farklı isimlerle bir araya gelebilen Adem Metan'ın programlarındaki doğallığı, onu geniş bir kitleye ulaştırdı.

    Adem Metan'ı yeni keşfedenler ise önceki yayınlarını paylaşmaya başladı.

    Öyle ki; geçtiğimiz ay Pelin Batu ile yaptığı röportaj yeniden dolaşıma girdi.

    İzlerken hem öğreten hem de güldüren yayında, konukla merak ettiğiniz birçok soru cevap buluyor.

    Pelin Batu ile Adem Metan'ın insanın kendini motive etmesi üzerine yaptığı konuşma sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

    Adem Metan'ın Pelin Batu ile yaptığı röportajda neşeli anlar VİDEO

    Adem Metan'ın Pelin Batu ile yaptığı röportajın tamamını izlemek için tıklayın

    Adem Metan ın Pelin Batu ile yaptığı röportajda neşeli anlar #1

    Adem Metan ın Pelin Batu ile yaptığı röportajda neşeli anlar #2


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