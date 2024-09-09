Abdülkerim Bardakcı'nın sır gibi sakladığı eşine bakın! Biricik kızının annesi...

Yağmur Dinç
Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım'da da adından söz ettiriyor.
Kariyeri ile ön planda olan Bardakcı, gizli tuttuğu özel hayatı ile de merak konusu oluyor.
Aslen Konyalı olan ve Konyaspor altyapısında yetişen ünlü futbolcu, kameralardan uzak yaşıyor.
30 yaşındaki yıldız topçu, aşkı Afrika'da buldu...
ABDÜLKERİM'İN EŞİ
Gönlünü Afrika kökenli olduğu iddia edilen Zara adında bir hanımefendiye kaptıran Abdülkerim Bardakcı, hayatının aşkını yaşıyor.
Bardakcı, geçen sene mart ayında sessiz sedasız dünya evine girdi.
Kısa bir süre sonra bebek bekleyen çift, kızları Alara'yı kucağına aldı.
Objektiflere neredeyse takılmayan Bardakcı çifti, sevenlerinin merak konusu oldu.
İşte Abdülkerim Bardakcı'nın eşi ve ailesi...