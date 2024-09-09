Haberler



Medya



Abdülkerim Bardakcı'nın sır gibi sakladığı eşine bakın! Biricik kızının annesi...

Abdülkerim Bardakcı'nın sır gibi sakladığı eşine bakın! Biricik kızının annesi... Özel hayatı ile gündemde olmaktan hoşlanmayan milli futbolcu ve Galatasaray'ın defansı Abdülkerim Bardakcı, bakın kiminle evlendi! Şimdilerde babalık sevinci yaşayan ünlü futbolcu, eşi gözlerden uzak tutuyor...