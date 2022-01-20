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Adeta tablo gibi! Avatar Atakan'ın oğlu Leon Aslan'a bakın

Adeta tablo gibi! Avatar Atakan'ın oğlu Leon Aslan'a bakın

Serap Korkmaz Arslan ile evli olan milli boksçu Çağan Atakan Arslan çiftinin Leon Aslan adında bir oğlu bulunuyor. Minik Aslan'ı görenler, sarı saçları ve mavi gözlerinden kendini alamıyor.