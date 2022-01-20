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- Adeta tablo gibi! Avatar Atakan'ın oğlu Leon Aslan'a bakın
Adeta tablo gibi! Avatar Atakan'ın oğlu Leon Aslan'a bakın
Serap Korkmaz Arslan ile evli olan milli boksçu Çağan Atakan Arslan çiftinin Leon Aslan adında bir oğlu bulunuyor. Minik Aslan'ı görenler, sarı saçları ve mavi gözlerinden kendini alamıyor.
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 16:23
- Güncelleme : 20.01.2022 - 16:27
'Avatar' lakabı ile tanınan milli boksçu Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz Arslan ile nikah masasına oturdu.
Çift, 2018'de Leon Aslan Arslan adını verdikleri bebeklerini kucağına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu tattı.
Survivor All-Star'da yarışan Avatar Atakan, oğluna şampiyonluk sözü verdi.
MİNİK ASLAN İLGİ ODAĞI
Sosyal medyada ailesi ile sık sık fotoğraf paylaşan Atakan Arslan'ın eşi ve 4 yaşındaki oğlu Leon çok konuşuldu.
Tasarımcı ve iç mimar Serap Korkmaz ile evli olan Arslan'ın 4 yaşındaki oğlu Leon'u görenler gözlerini alamadı.
Leon'un fotoğrafını paylaşan kullanıcılar, "Bu çocuk gerçek mi?" yorumunu yaptı.