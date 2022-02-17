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    Adı Sevgi 1. bölüm fragmanı nefes kesti! EDHO'nun Alparslan'ı yeni dizisinde de kök söktürecek

    Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, iki başrol oyuncusunun çatışması dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 19:48
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 19:57
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    Adı Sevgi 1. bölüm fragmanı nefes kesti! EDHO'nun Alparslan'ı yeni dizisinde de kök söktürecek

    Yönetmen koltuğunda Sadullah Çelen'in oturduğu, senaryosunu ise Filiz Alpgezmen'in kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi için geri sayım devam ediyor.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Alparslan Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'i buluşturan Adı Sevgi dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

    Adı ilk önce ''Okul Yolunda'' olarak duyurulan ancak daha sonra ''Adı Sevgi'' olarak değiştirilen Koliba Film imzalı dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    1. BÖLÜM FRAGMANI NEFES KESTİ

    Çocuk gelinleri ve kadına şiddet konularını ele alacak olan dram türündeki Adı Sevgi dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Fragmanda; henüz yaşı küçük olan bir kızı, kendisinden oldukça büyük bir adamla evlenmesine engel olan Elif öğretmenin çabası dikkati çekti.

    Öte yandan Yunus Emre Yıldırımer'in hayat verdiği Emir karakteri ile Gizem Güneş'in canlandırdığı Elif karakterinin çatışması, diziye olan merakı katbekat artırdı.

    Emir'in, ''Önce kim olduğumu öğren. O zamana kadar da karşıma çıkma!'' sözleri ise fragmana damga vurdu.

    Adı Sevgi 1. Bölüm Fragmanı VİDEO

    OYUNCU KADROSU

    Konusuyla oldukça iddialı olan dizinin kadrosunda; Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Asena Keskinci, Hande Kaptan, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, İlker Sami Kılıç, Ozan Güçlü, Cenk Hakan Köksal, Oktay Korunan, Ece Koroğlu ve Serpil Gül gibi isimler bulunuyor.


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