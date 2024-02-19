Adile Naşit'in yaşayan tek akrabası bakın kim çıktı! İşte yeğeni... Hababam Sınıfı", "Mavi Boncuk", "Bizim Aile" ve "Neşeli Günler"in de aralarında bulunduğu çok sayıda sinema filminde rol alan usta oyuncu Adile Naşit'in yaşayan tek akrabası ünlü oyuncu çıktı.

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"Hafize Ana" ya da "şevkatli anne" karakterini canlandırdığı Yeşilçam filmlerinde, sık sık Münir Özkul ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan ve unutulmaz filmlerde rol alan oyuncu Adile Naşit, 1987'de vefat etti.

Sinemaya, 1947'de "Yara" filmiyle adım atan sanatçı, 1950 yapımı müzikal film, "Lüküs Hayat" ile dikkati üzerine çekti.

Başarılı oyuncu, 1950'de tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner'le evlendi.

İkilinin 1952'de dünyaya gelen oğulları Ahmet, kalbindeki delik nedeniyle 16 yaşındayken hayata veda etti.

Eşi ve oğlu ile birlikte Karacaahmet Mezarlığı'nda yatan Adile Naşit'in yaşayan tek akrabası ortaya çıktı.

Hem de meslektaşı olan isim, ünlü dizide rol alıyor.

Adile Naşit'in yeğeni

Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat veren Naşit Özcan, Adile Naşit'in yeğeninden başkası değildir.

Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan'ın oğlu olarak tiyatro dünyasına adım atan Özcan, halası Adile Naşit ile birlikte büyümüştür.

Gökkuşağı Altında 77 adlı müzikalde birlikte rol almışlardır.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Necip Naşit Özcan, halası Adile Naşit'in hayatının film yapılmasını istiyor.