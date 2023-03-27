Adım Farah dizisinin Farah'ı Demet Özdemir cesur pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Tahir görse mest olur' Şimdilerde Adım Farah dizisinde rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim bu kez göbek dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.

Ekranlarda Engin Akyürek ile birlikte Adım Farah dizisinde rol alan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Farah isminde İranlı bir kadını canlandıran Özdemir, partneri Engin Akyürek ile birlikte canlandırdığı sahneleriyle beğeni toplamıştı.

Geçtiğimiz dönemde Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren oyuncu; daha önce Erkenci Kuş, Dünyayla Benim Aramda, Çilek Kokusu gibi pek çok farklı yapımlarda da rol almıştı.

Özdemir, son dönemde Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle de adından söz ettirmişti.

26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğan Özdemir, anneanne tarafından Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyor. FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak ilk televizyon deneyimini yaşayan isim sonrasında Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırmıştı.

Özdemir; Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda gibi dizilerde yer almıştı.

Göbek dekolteli pozu görenleri mest etti

Adım Farah dizisinde canlandırdığı rol ve duygusal sahneleriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu göbek dekolteli yeni pozuyla sosyal medyayı salladı.

Özdemir'in cesur pozuna takipçilerinden "O kadar güzelsin ki", "Yine maşallah", "Tahir görse mest olur" yorumları geldi.

İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...