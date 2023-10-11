Adım Farah'ın Gönül'ü kaldırıma oturdu, o kareleri dudak ısırttı! "Saf güzellik" Adım Farah dizisinde rol alan Derya Pınar Ak, duru güzelliğiyle takipçilerinden beğeni topladı.

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2003 yılında dünyaya gelen Derya Pınar Ak, ilk kamera önü oyunculuk deneyimini "Cadı Üçlemesi 13+" ile yaşadı.

Başarısıyla dikkatleri çeken Ak, hemen akabinde "Kar ve Ayı" ve "Sevmek Zamanı" gibi yapımlarda da yer almıştır.

Şimdilerde ise Demet Özdemir ve Engin Akyürek ile Adım Farah dizisi kadrosunda rol alan Derya Pınar Ak, dikkatleri çekiyor.

20 yaşındaki oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de büyülüyor.

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Derya Pınar Ak, tarzını damgalayan pozlarıyla gündem oldu.

Duru güzelliği beğeni alan Ak, her karesiyle övgü yağmuruna tutuldu.