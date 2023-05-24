Adım Farah'ın Gönül'ü pozlarıyla sosyal medyayı ateşledi! "Selena Gomez sandık" Adım Farah dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Derya Pınar Ak, sosyal medyadaki kareleriyle seyircilerin ilgi odağı oldu. Duru güzelliğiyle dikkat çeken 20 yaşındaki Ak, Selena Gomez'e benzetildi.

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturduğu “Adım Farah” dizisi, FOX TV'de yayın hayatına devam ediyor.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrol oynadığı dizide Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden ünlü isimler de rol alıyor.

Adım Farah'ta performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken bir karakter Gönül oldu.

Adım Farah Gönül karakteri

24 yaşlarında, çok güzel, içi dışı bir, neşeli, kıpır kıpır genç bir kız. Perihan ve Orhan’ın kızıdır. Mehmet’in üvey kardeşidir. Farah’la aynı apartmanda yaşar.

Farah’ın güvendiği tek dostu, tek dayanağıdır. Gönül, doğal komiktir. Biraz telaşlı, biraz sakar, biraz özgüvensizdir. Gönül’ün karakterini şekillendiren en önemli kişi annesidir.

Gönül, yıllarca annesinin baskın ve sert karakterinin gölgesinde büyümüştür.

Şimdiler de ise Gönül, özel bir hastanenin hasta ilişkileri departmanında çalışmaktadır. İnsanlara yardım etmeyi sevdiğinden, kendince en faydalı olabileceği yerdedir. İnsanları dinler, sıkıntılarına kulak kabartır ve çözmeye çalışır.

Derya Pınar Ak kimdir

2003 doğumlu oyuncu Derya Pınar Ak, ilk kamera önü oyunculuk deneyimini "Cadı Üçlemesi 13+" ile yaşadı.

20 yaşındaki Ak, "Kar ve Ayı" ve "Sevmek Zamanı" gibi yapımlarda da yer aldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, güzelliğiyle de mest ediyor.

Cesur pozlara imza atan Derya Pınar Ak, fiziği ve doğallığıyla büyülüyor.