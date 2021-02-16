Adını Feriha Koydum neden yok, bitti mi? Adını Feriha Koydum dizisi yayından mı kaldırıldı?

Adını Feriha Koydum neden yok, bitti mi? Adını Feriha Koydum dizisi yayından mı kaldırıldı?

Show TV'nin eski dizisi Adını Feriha Koydum, yeniden izlemek isteyenler için gündüz kuşağında yayınlanıyordu. Seyirciler, dizinin bugün neden yayınlanmadığını merak ediyor.

Show TV'nin eski dizisi Adını Feriha Koydum, yeniden izlemek isteyenler için hafta içi her gün ekrana geliyordu.

Ancak Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerinde olduğu Adını Feriha Koydum dizisi, bugün yayın akışında yer almayınca 'Adını Feriha Koydum neden yok, bitti mi?' gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Peki, Adını Feriha Koydum bugün neden yok, bitti mi? Adını Feriha Koydum yayından mı kaldırıldı? İşte, ayrıntılar..

ADINI FERİHA KOYDUM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Show TV, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Adını Feriha Koydum dizisini gündüz kuşağında yayınlamaya başlamıştı. Diziyi tekrar izlemek isteyenler veya izleme şansı elde edemeyenler Show TV ekranlarına kilitlendi.

Ancak bir süredir hafta içi her gün saat 12:30'da ekrana gelen Adını Feriha Koydum dizisi bugün Show TV yayın akışında yer almadı.

ADINI FERİHA KOYDUM YAYINLANMAYACAK MI?

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazal Kaya ve Vahide Perçin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dönemin efsane dizisi Adını feriha Koydum, gündüz kuşağında beklenen etkiyi gösteremeyince Show TV tarafından yayından kaldırıldı.

Bu nedenle bundan sonra Adını Feriha Koydum dizisi yayınlanmayacak. Diziyi izlemek isteyenler, internet üzerinden tüm bölümleri takip edebilecek.





ADINI FERİHA KOYDUM DİZİSİNİN KONUSU NE?

İstanbul Etiler'de lüks bir apartmanda yaşayan kapıcı kızı Feriha ile zengin çocuğu Emir'in aşkı dizinin konusudur. Feriha tüm imkansızlıklarına rağmen hayatta tutunmaya çalışır. Baskıcı bir babası olan Feriha güçlükle eğitimine devam ederken Emir ise Feriha'ya gönlünü kaptırmıştır. Feriha'nın ikizi olan Mehmet ise zenginlere karşı büyük bir kin beslemektedir. Babası Rıza'yı sürekli kardeşi Feriha hakkında dolduruşa getiren Mehmet yanlış yollara sapıp ailesinin başına türlü dertler açar. Bu dertlerin çoğunun edelini ise Feriha ödemek zorunda kalır.







