Adını Feriha Koydum'un Aysun'u ekranlara geri dönüyor! O proje herkesi şoke edecek...

Adını Feriha Koydum'un Aysun'u ekranlara geri dönüyor! O proje herkesi şoke edecek...

Show TV’nin ilgiyle izlenen programı 'Bir Şansım Olsa' yeni sezona sürpriz bir değişiklikle giriyor. Merakla beklenen sürpriz isim Ahu Sungur, programın sunucu koltuğuna geçecek.

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Bir Şansım Olsa' programı etkileyici ve gerçek yaşam hikayeleriyle izleyicilerle buluşuyor.

Yapımcılığını Şafak Bakkalbaşoğulları'nın yaptığı, sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Ayşegül Günay'ın üstlendiği program, reyting rekorları kırıyor.

'Bir Şansım Olsa' yeni sezona ise sürpriz bir değişiklikle girecek.

İlgiyle izlenen programın sunucu koltuğuna yeni sezonda Ayşegül Günay'ın yerini Ahu Sungur alacak.

Bir dönemin en sevilen dizisi olan Sihirli Annem'de Avni karakterini canlandıran Suat Uygur'un eşi oyuncu Ahu Sungur, yer aldığı dizi ve filmlerle başarısıyla adından söz ettiren bir oyuncu.

Ahu Sungur, 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Emir'in annesi Aysun karakteriyle de hafızalarımıza kazınmıştı.

'Bir Şansım Olsa' Cumartesi-Pazar saat 13.00’te Show TV ekranlarında olacak.