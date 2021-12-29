Adını Feriha Koydum'un Lara'sı gün geçtikçe eriyor! Bir deri bir kemik kaldı...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı gün geçtikçe eriyor! Bir deri bir kemik kaldı...

Adına Feriha Koydum'da Lara karakterine hayat veren Feyza Civelek, bir deri bir kemik kaldı. Gün geçtikte zayıflayan oyuncu, dizinin hayranları tarafından tanınmayacak hale geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Adını Feriha Koydum, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'u bir araya getiren efsane dizilerin başında geliyor.

Vahide Perçin'in aralarında bulunduğu güçlü kadro herkesin ilgisini çekerken, bazı isimler ise ilk kez ekran karşısında görüldü.

Bu isimlerden birisi olan genç oyuncu Feyza Civelek, efsane dizide Lara karakterine hayat veriyordu.

Dizide canlandırdığı Lara karakteri ile hem eleştirilen hem de sevilen Civelek, yıllar içinde bambaşka birine dönüştü.

Dizideki kilolu hallerinden eser kalmayan Feyza Civelek, son görüntüsü ile mankenlere taş çıkarttı.

FEYZA CİVELEK KİLO VERDİ, BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı ve Sol Yanım gibi popüler dizilerle tanınan 26 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek, kısa sürede 21 kilo kilo verdi.

Civelek kilo vermek ve fit bir görünüme kavuşmak için ünlülerin çalıştığı Şeyda Coşkun ile kampa girmişti.

Civelek'in bu kampı bir hayli işe yararken, şimdiki görüntüsü hayranlarından tam not aldı.

KİLO VERME SÜRECİNİ ANLATTI

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuştu.

Civelek yeni yıldan beklentilerini açıklamayı ihmal etmezken, "İlk dileğim koronavirüsün bitmesi. Bireysel olarak ise gönlümden 2022'de prensimi bulmak geçiyor.

Günümüz prenslerinde sıkıntı var, ilişkiler laçkalaşmış durumda. Doğru adamı bulmayı arzu ediyorum. Kendi sektörümdekileri tercih etmiyorum, bu sektördeki ilişkilere inanmıyorum." dedi.