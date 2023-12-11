Adını Feriha Koydum’un psikopat Halil’i değişimiyle dumur etti! "Feriha bin pişman" Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya, son haliyle görenleri şoke etti. Bu kadar değişeceğini Feriha bile tahmin edemezdi.

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Bir dönemin unutulmaz dizisi Adını Feriha Koydum'un karakterleri, özellikle replikleri ve oyunculuk performanslarıyla izleyicilerin hafızalarında yer edinmişti.

Halil karakteriyle tanınan ve "Feriyanım", "Güler yüzlü Feriyam" gibi unutulmaz replikleriyle hatırlanan Ufuk Tan Altunkaya, son haliyle yeniden gündemde.

Halil karakteri, Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha'ya platonik olarak aşık olan ve izleyicilerin sevgilisi haline gelen bir rol olarak iz bırakmıştı.

Ufuk Tan Altunkaya, bu karakterle sergilediği oyunculuk performansı ve karakterin unutulmaz replikleri sayesinde izleyicilerin hafızalarında yer etmişti.

Son hali ağızları açık bıraktı

Sosyal medya ve mizah sayfalarında sık sık paylaşılan Halil karakteri ve onun ünlü replikleri, Altunkaya'nın son haliyle bir kez daha dikkat çekti.

Oyuncunun zaman içindeki değişimi, görenleri şaşkına çevirdi. İşte Adını Feriha Koydum dizisinin Halil’inin son hali…

39 yaşındaki Ufuk Tan Altunkaya, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor ve değişimiyle hayranlarını mest ediyor.

Adını Feriha Koydum dizisinin yanı sıra, Fatih, Biz Size Döneriz, Beni Böyle Sev gibi projelerde de boy gösterdi.