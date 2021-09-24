Adını Feriha Koydum'un yıldızı Aşk Mantık İnitkam'a geliyor! Bu karakter her şeyi altüst edecek

Adını Feriha Koydum'un yıldızı Aşk Mantık İnitkam'a geliyor! Bu karakter her şeyi altüst edecek

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, bomba bir transfere imza attı. ''Adını Feriha Koydum'' dizisinde yıldızı parlayan ünlü oyuncu, Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil oldu. İşte o isim...

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı No:9 Productions imzalı Aşk Mantık İntikam dizisi, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın yeni sezondaki durumu merak konusuydu.

Ancak bu sezonun en sevilen yaz dizisi olan Aşk Mantık İntikam, reytinglerdeki başarı grafiğini sürdürdü. Öyle ki dizi, kadrosuna yeni bir oyuncuyu bile kattı.

YUSUF AKGÜN AŞK MANTIK İNTİKAM'A GELİYOR

Bir döneme damgasını vuran ''Adını Feriha Koydum'' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Yusuf Akgün, diziye ''Mert'' rolüyle dahil oldu. Mert'in Çağla'nın eski sevgilisi olacağı öğrenildi.

Yusuf Akgün, 24 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak 14. bölümden itibaren seyirci karşısına çıkacak.