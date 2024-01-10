Adıyaman'da depremde kaybettiği babasının gazetesine sahip çıktı "Asrın felaketi" 6 Şubat depremlerinde annesini, gazeteci babasını ve iki kardeşini kaybeden 25 yaşındaki Nazire Fırat, babasının mesleğini devralarak anısını yaşatıyor.

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AA & Ensonhaber

Haftalık olarak basılan "Halkın Sesi" gazetesinin imtiyaz sahibi Zübeyir Pektaş, 6 Şubat depremlerinde evinin çökmesi sonucu enkaz altında yaşamını yitirdi.



Babasının tutkuyla bağlı olduğu ve hayalini kurduğu mesleği yaşatma kararı alan Nazire Fırat, gazetenin liderliğini devraldı.

Evli ve bir çocuk annesi olan Nazire Fırat, deprem öncesinde ailesiyle birlikte olduğunu belirterek, yıkılan apartmanın enkazından ailesinin cenazelerinin depremin 6. gününde çıkarıldığını anlattı.

Babasının mesleğini yaşatıyor

Babasının, hayatta olsaydı depremde Adıyaman halkının yardımına koşacağını dile getiren Fırat, şöyle konuştu:

Benim için çok acı ve kötü bir gündü. 2015'te babam haftalık gazete çıkarmaya başladı. Deprem günü 208'inci sayısı çıkacaktı. Babam o gün basımını yaptı, maalesef depremler oldu ve dağıtılamadı. Ben o gün bir söz verdim, babamın adını yaşatacağım diye. Gazeteyi tek başıma kendi imkanlarımla çıkarmaya çalışıyorum. Şu anda babama verdiğim sözü tutmak için çabalıyorum. 209. sayıdan sonra gazeteyi başlattım. Kendi çabalarımla ilk çıkardığım sayı babamın anısına oldu. Çevresinden çok yakın arkadaşlarından ailemizden yazılar aldım. Babam için babamın özgeçmişi ve bugüne kadar yapmış olduğu haberleri derleyip böyle bir sayı çıkardım.

Çıkardığı gazeteyi babasının mezarına götürdü

Daha önce basın tecrübesinin olmadığını sadece babasıyla bazı haberlerin derlemesine yardımcı olduğunu aktaran Fırat,

Babamın hayali olduğu için benim de hayalime dönüştü. İlk çıkardığım gazeteyi ilk babama götürdüm mezara bıraktım. Ondan sonra daha da bir azimle bu işe tutulmaya çalıştım.

diye konuştu.

"10 Ocak artık bana acı veriyor"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün artık kendisine acı verdiğini ifade eden Fırat, şunları söyledi: