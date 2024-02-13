Adnan Oktar mağduru Elvan Koçak kimdir? Elvan Koçak'ın kedicik kızları Adnan Oktar suç örgütü tarafından alıkonulan iki kızı için mücadele eden baba Elvan Koçak, merak konusu oldu. Peki, Elvan Koçak kimdir? Elvan Koçak'ın kızları kimlerdir? İşte detaylar...

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8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, kurduğu suç örgütü ile yüzlerce kadının kabusu oldu.

"Kedicik" adını verdiği kadınları alıkoyan ve hayatlarını zindana çeviren Oktar'ın iç yüzü gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Adnan Oktar'a kızlarını kaptıran Elvan Koçak'ın kim olduğu Google arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar Elvan Koçak olayını merak ediyor.

Peki, Adnan Oktar'a kızlarını kaptıran Elvan Koçak kimdir kaç yaşında? Elvan Koçak'ın kızlarının isimleri İşte ayrıntılar...

Elvan Koçak kimdir

1975 doğumlu Elvan Koçak, Avusturya'ya göçmüş bir Türk vatandaşıdır. Fırıncılık mesleğini sürdürmektedir.

Elvan Koçak'ın eşi Gülperi Hanım sürekli A9 kanalını izlemekte ve Adnan Oktar'a karşı sempati beslemektedir. Örgütten etkilenen Gülperi Hanım, evliliğini sonlandırır.

Baba Elvan Koçak kızları ile görüşmeye ve bağını koparmamaya özen gösterir. Ancak zamanla kızlarından haber alamamaya başlar.

Elvan Koçak'ın ikinci eşi Gülperi Hanım, tesadüfen eşinin iki kızını a9 kanalında görür.

Koçak'ın 19 ve 17 yaşlarındaki kızları, Adnan Oktar tarafından alıkonulmuştur.

Ardından ise çocuklarını kurtarma mücadelesi başlar.

Elvan Koçak'ın kızları

Elvan Koçak'ın henüz reşit değilken Adnan Oktar suç örgütü tarafından kaçırılan kızları Büşra Kocak ve Şeyma Koçak'tır.