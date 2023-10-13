Adnan Oktar yapılanmasını anlatan 'Kedicik' belgeseli yayından kaldırıldı! Sebebi ortaya çıktı.. 140journos'un Adnan Oktar suç örgütününün yapılanmasını konu aldığı 'Kedicik' isimli belgesel neden yayından kaldırıldığı ortaya çıktı. İşte sebebi..

ensonhaber.com

Bir döneme damgasını vuran Adnan Oktar ve suç örgütünün belgeseli yapılmış ve geçtiğimiz günlerde Youtube üzerinden yayınlanmıştı.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında örgütün elebaşı olan Adnan Oktar, yargılandığı davada 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Kedicik' isimli belgesel suç örgütünün işleyiş yapısını gözler önüne serdi.

140journos tarafından hazırlanan "Kedicik" adlı belgesel kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu.

Belgeselde kedicikler yaşadıkları zulümleri anlatarak gerçekleri bir kez daha ortaya çıkarmıştı.

Belgesel yayından kaldırıldı

140journos'un Adnan Oktar'ın suç örgütünü konu aldığı "Kedicik" isimli belgesel sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak videonun yayından kaldırıldığı anlaşıldı.

Belgeselin İhlas Haber Ajansı'nın telif itirazı sebebiyle yayından kaldırıldığı ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı teliflerin karşılanması halinde belgeselin tekrar yayına alınabileceğini duyurdu..